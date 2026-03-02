Пятеро полицейских погибли в результате атаки ВСУ в Херсонской области
2 марта 202616:12
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали сотрудников отдела МВД РФ «Голопристанский» в Херсонской области. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что удар был нанесён 28 февраля. В результате пятеро полицейских погибли, ещё шестеро получили ранения.
«Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь», - добавили в областном главке МВД.
Ранее семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Хайп на трэше»: Сборы фильма «Король и Шут. Навсегда» назвали крутым успехом
- Просадка 8%: Риелторы опровергли успешные показатели по вводу жилья за 2025 год
- Пятеро полицейских погибли в результате атаки ВСУ в Херсонской области
- Булыкин оценил вероятность переноса матчей на юге России из-за дронов
- Сенатор Ролик: 180 тысяч новых рабочих мест создано на Дальнем Востоке
- Россиянам назвали цены на розы в канун 8 марта
- Путин обсудил с эмиром Катара американо-израильскую агрессию против Ирана
- Власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы» в стране
- Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь гражданам РФ
- Туристам рассказали, как вернуть 200% стоимости путевки в Дубай