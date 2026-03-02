Пятеро полицейских погибли в результате атаки ВСУ в Херсонской области

Пострадавших среди сотрудников посольства РФ в Тегеране при последнем ударе нет В Израиле опровергли сообщение об ударе Ираном по офису премьера Нетаньяху Потушен пожар на топливном терминале в Новороссийске после атаки БПЛА Прокурор запросил для политолога Шульман почти два года колонии заочно Три альбома «Агаты Кристи» удалили на стримингах из-за нового закона