Пятеро полицейских погибли в результате атаки ВСУ в Херсонской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали сотрудников отдела МВД РФ «Голопристанский» в Херсонской области. Об этом сообщает RT.

Сальдо: Два автомобиля подорвались на минах в Херсонской области

Уточняется, что удар был нанесён 28 февраля. В результате пятеро полицейских погибли, ещё шестеро получили ранения.

«Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь», - добавили в областном главке МВД.

Ранее семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
