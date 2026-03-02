СМИ: Умерла супруга Али Хаменеи

Мансуре Ходжасте Багерзаде, супруга погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи, умерла. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ пишет RT.

В Израиле опровергли заявление КСИР об атаке на офис Нетаньяху

В частности, о смерти женщины сообщили иракский новостной канал Sabereen News, а также агентство Mehr, телеканалы Al-Alam и Press TV.

По информации NourNews, супруга Хаменеи, находившаяся в коме после полученных во время атаки США и Израиля травм, «погибла мученической смертью».

Ранее в офисе экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада официально опровергли сообщения о его гибели в результате американо-израильского ракетного удара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ЖенаСмертьИран

Горячие новости

Все новости

партнеры