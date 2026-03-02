СМИ: Умерла супруга Али Хаменеи

В частности, о смерти женщины сообщили иракский новостной канал Sabereen News, а также агентство Mehr, телеканалы Al-Alam и Press TV.

По информации NourNews, супруга Хаменеи, находившаяся в коме после полученных во время атаки США и Израиля травм, «погибла мученической смертью».

Ранее в офисе экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада официально опровергли сообщения о его гибели в результате американо-израильского ракетного удара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

