Без Toyota и Nissan: Как хаос в ОАЭ ударил по российскому авторынку

Большая часть «японцев», включая Toyota и Nissan, поставлялись в РФ именно из ОАЭ, также некоторые немецкие автомобили, заявил НСН Ян Хайцеэр.

 

Хаос в ОАЭ ударил по российскому автомобильному рынку, так как это сегодня основной хаб для поставок, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Тысячи автомобилей россиян остались в ОАЭ и Иране, которые использовали в качестве транспортного коридора. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Автомобили планировали к доставке в Россию, но из-за активных боевых действий крупные дилеры и перекупы потеряли связь со своими контрагентами и людьми в этих странах. Хайцеэр эту информацию подтвердил, он назвал ситуацию чрезвычайно неприятной для российского рынка.

«Обходятся на 60% дороже»: Как в России работает параллельный импорт автомобилей

«Наш рынок зависит от ОАЭ, мы много машин покупали, это один из основных хабов по некоторым маркам автомобилей, включая совсем премиальные. В Эмиратах автомобили находятся в безналоговой зоне, потом они разъезжаются в разные страны. Это затронуло не только премиальный сегмент. Большая часть японцев, Toyota и Nissan, поставлялись именно из этого хаба, еще небольшое количество «немцев». Land Cruiser только оттуда у нас поставляется. Придется подождать, пока геополитическая обстановка изменится. Для многих компаний наступил форс-мажор, более умные не принимали заказы у своих клиентов пока, так как обстановка накалялась давно. Это для нас важная зона еще и по причине того, что без проблем проходили платежи. Поэтому для нас это чрезвычайно неприятно. Рано или поздно это закончится», - рассказал он.

Стоимость автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, выросла на 60% в прошлом году относительно прежних цен от официальных дилеров. Об этом в разговоре с НСН рассказал вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЦеныОАЭАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры