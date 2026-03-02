Без Toyota и Nissan: Как хаос в ОАЭ ударил по российскому авторынку
Большая часть «японцев», включая Toyota и Nissan, поставлялись в РФ именно из ОАЭ, также некоторые немецкие автомобили, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Хаос в ОАЭ ударил по российскому автомобильному рынку, так как это сегодня основной хаб для поставок, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Тысячи автомобилей россиян остались в ОАЭ и Иране, которые использовали в качестве транспортного коридора. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Автомобили планировали к доставке в Россию, но из-за активных боевых действий крупные дилеры и перекупы потеряли связь со своими контрагентами и людьми в этих странах. Хайцеэр эту информацию подтвердил, он назвал ситуацию чрезвычайно неприятной для российского рынка.
«Наш рынок зависит от ОАЭ, мы много машин покупали, это один из основных хабов по некоторым маркам автомобилей, включая совсем премиальные. В Эмиратах автомобили находятся в безналоговой зоне, потом они разъезжаются в разные страны. Это затронуло не только премиальный сегмент. Большая часть японцев, Toyota и Nissan, поставлялись именно из этого хаба, еще небольшое количество «немцев». Land Cruiser только оттуда у нас поставляется. Придется подождать, пока геополитическая обстановка изменится. Для многих компаний наступил форс-мажор, более умные не принимали заказы у своих клиентов пока, так как обстановка накалялась давно. Это для нас важная зона еще и по причине того, что без проблем проходили платежи. Поэтому для нас это чрезвычайно неприятно. Рано или поздно это закончится», - рассказал он.
Стоимость автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, выросла на 60% в прошлом году относительно прежних цен от официальных дилеров. Об этом в разговоре с НСН рассказал вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
