«Наш рынок зависит от ОАЭ, мы много машин покупали, это один из основных хабов по некоторым маркам автомобилей, включая совсем премиальные. В Эмиратах автомобили находятся в безналоговой зоне, потом они разъезжаются в разные страны. Это затронуло не только премиальный сегмент. Большая часть японцев, Toyota и Nissan, поставлялись именно из этого хаба, еще небольшое количество «немцев». Land Cruiser только оттуда у нас поставляется. Придется подождать, пока геополитическая обстановка изменится. Для многих компаний наступил форс-мажор, более умные не принимали заказы у своих клиентов пока, так как обстановка накалялась давно. Это для нас важная зона еще и по причине того, что без проблем проходили платежи. Поэтому для нас это чрезвычайно неприятно. Рано или поздно это закончится», - рассказал он.

Стоимость автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, выросла на 60% в прошлом году относительно прежних цен от официальных дилеров. Об этом в разговоре с НСН рассказал вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

