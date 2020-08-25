В Совфеде рассказали, как россиянам вернуть пенсию в случае недоплаты

Рязанский напомнил, что в России получают пенсии около 46 миллионов человек, она у всех разная, в ее расчетах есть масса коэффициентов – географические, по условиям труда, также в саму пенсионную систему неоднократно вносились изменения, а потому возможны ошибки.

«Если человек подозревает ошибку, то нужно прийти в Пенсионный фонд и составить заявление. Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда», - сказал сенатор.

Он отметил, что на каждое письмо идет реакция, идут перерасчеты, если ошибка обнаруживалась, то обязательно перерасчет делался в пользу заявителя. «Государство, даже если допускает ошибку в пользу получателя, то оно сохраняет эти выплаты», - подчеркнул Рязанский.

«Такие ошибки допустимы, это абсолютно рабочие ситуации», - заключил он.

