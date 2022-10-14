СМИ: В Москве хотели мобилизовать гендиректора IT-компании с бронью

В Москве генерального директора и пять сотрудников IT-компании ООО «РДЛ-Телеком» отправили в военкомат, несмотря на бронь, которая официально предоставляется Минцифры, сообщает РБК.

По данным издания, сотрудники подали заявления об отсрочке на «Госуслугах» и получили подтверждение, однако позже им пришли повестки. Сотрудники с необходимыми документами пришли в мобилизационный пункт, где у них изъяли паспорта и военные билеты.