СМИ: В Москве хотели мобилизовать гендиректора IT-компании с бронью
В Москве генерального директора и пять сотрудников IT-компании ООО «РДЛ-Телеком» отправили в военкомат, несмотря на бронь, которая официально предоставляется Минцифры, сообщает РБК.
По данным издания, сотрудники подали заявления об отсрочке на «Госуслугах» и получили подтверждение, однако позже им пришли повестки. Сотрудники с необходимыми документами пришли в мобилизационный пункт, где у них изъяли паспорта и военные билеты.
После граждан отправили на медкомиссию, одному из них группу негодности «зачеркнули и написали группу годности А». Все сотрудники получили предписания явиться на следующий день на пункт сбора для отправки в воинские части, отмечается в материале.
При этом Минцифры уже попросило главного военного прокурора провести оперативную проверку случившегося.
Ране двое россиян, являющихся сотрудниками стратегического объекта в Карачаево-Черкессии, попали в перечень уклонистов из-за подделанных в дагестанском военкомате подписей. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское интернет-издание Baza.
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