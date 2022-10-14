СМИ: В Москве хотели мобилизовать гендиректора IT-компании с бронью

В Москве генерального директора и пять сотрудников IT-компании ООО «РДЛ-Телеком» отправили в военкомат, несмотря на бронь, которая официально предоставляется Минцифры, сообщает РБК.

По данным издания, сотрудники подали заявления об отсрочке на «Госуслугах» и получили подтверждение, однако позже им пришли повестки. Сотрудники с необходимыми документами пришли в мобилизационный пункт, где у них изъяли паспорта и военные билеты.

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После граждан отправили на медкомиссию, одному из них группу негодности «зачеркнули и написали группу годности А». Все сотрудники получили предписания явиться на следующий день на пункт сбора для отправки в воинские части, отмечается в материале.

При этом Минцифры уже попросило главного военного прокурора провести оперативную проверку случившегося.

Ране двое россиян, являющихся сотрудниками стратегического объекта в Карачаево-Черкессии, попали в перечень уклонистов из-за подделанных в дагестанском военкомате подписей. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское интернет-издание Baza.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпецоперацияАрмияМобилизация
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