Джабаров призвал не пускать детей в кинотеатры и на встречи с друзьями
Сенатор оценил в эфире НСН поведение школьников на дистанционке.
В Москве продлили дистанционный режим учебы для школьников 6-11 классов еще на две недели – до 22 ноября.
Сенатор Владимир Джабаров в интервью НСН назвал решение правильным, но отметил, что дети все равно не соблюдают желаемый удаленный режим.
«Мы знаем, что заболеваемость среди старших школьников снизилась, так что решение верное. Но есть другая проблема: они много времени проводят, общаясь друг с другом, в многолюдных местах, кинотеатрах, обнимаются, фотографируются вместе и так далее. Я думаю, что это неправильно. Уж надо соблюдать удаленный режим как положено. Это в их же интересах и в интересах их родителей», – сказал он.
Также первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров в беседе с НСН одобрил законопроект о пожизненной неприкосновенности экс-президента в России.
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