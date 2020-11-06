Джабаров призвал не пускать детей в кинотеатры и на встречи с друзьями

В Москве продлили дистанционный режим учебы для школьников 6-11 классов еще на две недели – до 22 ноября.

Сенатор Владимир Джабаров в интервью НСН назвал решение правильным, но отметил, что дети все равно не соблюдают желаемый удаленный режим.