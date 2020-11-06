Джабаров призвал не пускать детей в кинотеатры и на встречи с друзьями

Сенатор оценил в эфире НСН поведение школьников на дистанционке.

В Москве продлили дистанционный режим учебы для школьников 6-11 классов еще на две недели – до 22 ноября.

Сенатор Владимир Джабаров в интервью НСН назвал решение правильным, но отметил, что дети все равно не соблюдают желаемый удаленный режим.

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«Мы знаем, что заболеваемость среди старших школьников снизилась, так что решение верное. Но есть другая проблема: они много времени проводят, общаясь друг с другом, в многолюдных местах, кинотеатрах, обнимаются, фотографируются вместе и так далее. Я думаю, что это неправильно. Уж надо соблюдать удаленный режим как положено. Это в их же интересах и в интересах их родителей», – сказал он.

Также первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров в беседе с НСН одобрил законопроект о пожизненной неприкосновенности экс-президента в России.

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ФОТО: pxhere.com
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