Минпросвещения раскрыло данные о распространении COVID-19 среди школьников

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что количество школ, закрытых на карантин, ниже арифметической погрешности, а заражение школьников коронавирусом единично. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Глушко, регионы внимательно следят за динамикой заболеваемости среди учащихся и сотрудников школ. Замминистра назвал ситуацию с распространением COVID-19 «управляемой моделью», отметив, что большинство случаев заражения было зафиксировано среди учителей. По мнению Глушко, коронавирус среди учеников — «совсем единичные случаи».

Замминистра просвещения подчеркнул, что число школ, закрытых на карантин по коронавирусу — 0,28 %, что, по словам чиновника, «мизер».

По состоянию на 15 октября в России выявлено случаев 1,35 млн заражения новой коронавирусной инфекцией. Более миллиона пациентов вылечились от COVID-19, 23491 человек скончались.

