Минпросвещения раскрыло данные о распространении COVID-19 среди школьников
Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что количество школ, закрытых на карантин, ниже арифметической погрешности, а заражение школьников коронавирусом единично. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Глушко, регионы внимательно следят за динамикой заболеваемости среди учащихся и сотрудников школ. Замминистра назвал ситуацию с распространением COVID-19 «управляемой моделью», отметив, что большинство случаев заражения было зафиксировано среди учителей. По мнению Глушко, коронавирус среди учеников — «совсем единичные случаи».
Замминистра просвещения подчеркнул, что число школ, закрытых на карантин по коронавирусу — 0,28 %, что, по словам чиновника, «мизер».
По состоянию на 15 октября в России выявлено случаев 1,35 млн заражения новой коронавирусной инфекцией. Более миллиона пациентов вылечились от COVID-19, 23491 человек скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
- В Подмосковье вводят запрет на ночное посещение развлекательных заведений
- Петербургский медцентр подал заявку на закупку человеческих конечностей
- Решетников предложил считать кризис «новой реальностью»
- Билл Гейтс предсказал ухудшение ситуации по COVID-19
- Американские военные получат гиперзвуковое оружие к 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru