Джабаров: нельзя допускать сведения счетов между высшими лицами государства

Владимир Джабаров: «Совершенно правильное решение. Потому что президент, ушедший с должности, должен сохранять свою неприкосновенность до конца своих дней. Это, во-первых, позволяет ему действовать в соответствии с новым Основным законом, когда он у власти, и он не опасается, что кто-то когда-то будет ему мстить, что он неправильно себя повел. У нас есть не очень позитивные примеры в этом плане. Когда премьер Армении Никол Пашинян, придя к власти, стал мстить экс-президенту Роберту Кочаряну, даже отправил его под стражу. А президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, которого тоже недавно свергли, начал преследовать своего предшественника Алмазбека Атамбаева. Так что я думаю, что это правильное решение. Нельзя допускать сведения счетов между высшими должностными лицами государства», – поделился своим мнением с НСН Владимир Джабаров.

