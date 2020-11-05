Джабаров: нельзя допускать сведения счетов между высшими лицами государства
Сенатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Разработан законопроект о неприкосновенности экс-президента
В Госдуму внесли законопроект о пожизненной неприкосновенности экс-президента. Документ приводит закон в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ по итогам голосования в июле этого года.
Владимир Джабаров: «Совершенно правильное решение. Потому что президент, ушедший с должности, должен сохранять свою неприкосновенность до конца своих дней. Это, во-первых, позволяет ему действовать в соответствии с новым Основным законом, когда он у власти, и он не опасается, что кто-то когда-то будет ему мстить, что он неправильно себя повел. У нас есть не очень позитивные примеры в этом плане. Когда премьер Армении Никол Пашинян, придя к власти, стал мстить экс-президенту Роберту Кочаряну, даже отправил его под стражу. А президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, которого тоже недавно свергли, начал преследовать своего предшественника Алмазбека Атамбаева. Так что я думаю, что это правильное решение. Нельзя допускать сведения счетов между высшими должностными лицами государства», – поделился своим мнением с НСН Владимир Джабаров.
Познер спрогнозировал последствия выборов в США для России
Журналист Владимир Познер призвал не ждать позитивных изменений в отношениях между Россией и США после президентских выборов, независимо от того, кто одержит победу.
Владимир Джабаров: «Я полностью согласен. Считаю, что никаких иллюзий быть не должно. Кто бы ни победил на этих выборах, ничего в худшую или лучшую сторону в наших отношениях не произойдет», – прокомментировал сенатор для НСН.
Среди людей, задержанных по делу о теракте в Вене, оказались россияне
Среди людей, задержанных по делу о теракте в Вене, оказались выходцы из России. Всего были задержаны 14 человек. Среди них есть также граждане Бангладеша, Македонии и Турции.
Владимир Джабаров: «Никакого отношения к России эти люди напрямую не имеют. Вы знаете, ведь Усама бен Ладен родился и вырос в Саудовской Аравии, но, однако, никто не осуждает Саудовскую Аравию за его действия. Думаю, что власти Австрии отнесутся к этому совершенно нормально», – отметил сенатор в беседе с НСН.
Для московских школьников продлили дистанционную учебу
В Москве продлили дистанционный режим учебы для школьников 6-11 классов еще на две недели – то есть до 22 ноября.
Владимир Джабаров: «Мы знаем, что заболеваемость среди старших школьников снизилась, так что решение верное. Но есть другая проблема: они много времени проводят, общаясь друг с другом, в многолюдных местах, кинотеатрах, обнимаются, фотографируются вместе и так далее. Я думаю, что это неправильно. Уж надо соблюдать удаленный режим как положено. Это в их же интересах и в интересах их родителей», – сказал в интервью НСН Владимир Джабаров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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