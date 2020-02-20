Сенатор пристыдил жалующихся на свои пенсии артистов
Первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский считает, что звездам шоу-бизнеса должно быть стыдно жаловаться на свои пенсии.
«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться», — сказал сенатор изданию «Газета.ру».
По словам Рязанского, многие дожившие до пенсии знаменитости начинают сравнивать свои гонорары с государственными выплатами и начинают удивляться, как простые граждане могут жить на такие деньги.
Сенатор также сообщил, что его пенсия составляет около 19 тысяч рублей.
Накануне телеведущий Леонид Якубович предложил назначить минимальную пенсию министру труда, тогда вопрос повышения выплат будет решен гораздо быстрее. По словам Якубовича, его пенсия составляет 23 тысячи рублей.
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