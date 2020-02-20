Сенатор пристыдил жалующихся на свои пенсии артистов

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский считает, что звездам шоу-бизнеса должно быть стыдно жаловаться на свои пенсии.

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться», — сказал сенатор изданию «Газета.ру».