«Нельзя на это выжить!»: Пригожин назвал нищенскими пенсии артистов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что пенсии с учётом сегодняшних цен в России должны составлять 100-150 тысяч рублей.
Многие известные российские артисты получают пенсии меньше 25 тысяч рублей. Об этом они рассказали журналистам. Так, например, у Юрия Лозы пенсия в 12 тысяч рублей, у ведущей «Давай поженимся!» Розы Сябитовой – 14 тысяч рублей, Михаила Боярского – 20 тысяч рублей, а у телеведущей Елены Ханги – 23 тысячи. Более солидные пенсии – у обладателей званий народных и заслуженных артистов, живущих в Москве: с 2018 года со столичной надбавкой выплаты для них могут превышать 40 тысяч рублей.
Музыкальный продюсер, супруг и менеджер певицы Валерии Иосиф Пригожин в эфире НСН высказал мнение, что действительно достойная пенсия должна быть в разы больше.
«Пенсии, конечно, нищенские. Давайте смотреть правде в глаза: ну нельзя на это выжить! Даже на 100 тысяч рублей выжить невозможно при тех ценах, которые сегодня существуют. Я ради эксперимента как-то сам сел за руль – без водителя, без охраны. Выехал в город, заехал на парковку. Я за один день только на парковке потратил 3600 рублей! А у пожилых ещё больше расходов, чем у молодёжи – например, на лекарства. И на что им лечиться?
Моё мнение: достойная пенсия для людей должна быть, учитывая индексацию и сегодняшнюю экономику, минимум 150 тысяч рублей. Минимум! И тогда у пенсионеров будет более или менее достойная жизнь. Тогда они смогут позволить себе купить билет, пойти в театр. Пенсия должна быть в зависимости от выслуги лет, от участия в событиях тех или иных. 100-150 тысяч должна быть пенсия, чтобы люди себя могли людьми почувствовать, а не отбросами», - заявил Пригожин.
По словам Пригожина, сейчас он старается по возможности обеспечить свою супругу, чтобы в финансовом плане она была независимой.
«Больше всего я молю Бога, чтобы моя артистка [Валерия – прим. НСН] не зависела от пенсии. Наверное, счастье, когда есть в семейном союзе артист и менеджер, который заботится о том, чтобы максимально не зависеть от пенсии. Не все же могут быть предпринимателями и предприимчивыми, и не всем удаётся оказаться директором цирка или какого-нибудь театра. А представляете: ты набираешь какую-то высоту, ты был звездой, вчера тебя все любили, уважали, преклонялись перед тобой, а сегодня тебе даже пожрать нечего. Страшно перейти какой-то возрастной рубеж и оказаться не просто ненужным, а выброшенным. Это — страшно!» - отметил продюсер в беседе с НСН.
Ранее народный артист России Александр Панкратов-Чёрный рассказал журналистам, что его пенсия с учётом столичных надбавок составляет 44 тысяч рублей. По его словам, этого хватает на еду и оплату квартиры, а вот с тем, чтобы поехать отдыхать на море – уже трудности.
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