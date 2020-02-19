«Нельзя на это выжить!»: Пригожин назвал нищенскими пенсии артистов

Музыкальный продюсер, супруг и менеджер певицы Валерии Иосиф Пригожин в эфире НСН высказал мнение, что действительно достойная пенсия должна быть в разы больше.

«Пенсии, конечно, нищенские. Давайте смотреть правде в глаза: ну нельзя на это выжить! Даже на 100 тысяч рублей выжить невозможно при тех ценах, которые сегодня существуют. Я ради эксперимента как-то сам сел за руль – без водителя, без охраны. Выехал в город, заехал на парковку. Я за один день только на парковке потратил 3600 рублей! А у пожилых ещё больше расходов, чем у молодёжи – например, на лекарства. И на что им лечиться?

Моё мнение: достойная пенсия для людей должна быть, учитывая индексацию и сегодняшнюю экономику, минимум 150 тысяч рублей. Минимум! И тогда у пенсионеров будет более или менее достойная жизнь. Тогда они смогут позволить себе купить билет, пойти в театр. Пенсия должна быть в зависимости от выслуги лет, от участия в событиях тех или иных. 100-150 тысяч должна быть пенсия, чтобы люди себя могли людьми почувствовать, а не отбросами», - заявил Пригожин.

По словам Пригожина, сейчас он старается по возможности обеспечить свою супругу, чтобы в финансовом плане она была независимой.

«Больше всего я молю Бога, чтобы моя артистка [Валерия – прим. НСН] не зависела от пенсии. Наверное, счастье, когда есть в семейном союзе артист и менеджер, который заботится о том, чтобы максимально не зависеть от пенсии. Не все же могут быть предпринимателями и предприимчивыми, и не всем удаётся оказаться директором цирка или какого-нибудь театра. А представляете: ты набираешь какую-то высоту, ты был звездой, вчера тебя все любили, уважали, преклонялись перед тобой, а сегодня тебе даже пожрать нечего. Страшно перейти какой-то возрастной рубеж и оказаться не просто ненужным, а выброшенным. Это — страшно!» - отметил продюсер в беседе с НСН.

Ранее народный артист России Александр Панкратов-Чёрный рассказал журналистам, что его пенсия с учётом столичных надбавок составляет 44 тысяч рублей. По его словам, этого хватает на еду и оплату квартиры, а вот с тем, чтобы поехать отдыхать на море – уже трудности.

