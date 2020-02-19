Якубович предложил назначить минимальную пенсию министру труда

Как сообщает РИА Новости, об этом Якубович заявил после огласки размера своей пенсии в 23 тысячи рублей. Он выразил уверенность в том, что справедливой пенсии для россиян можно добиться путем установления минимальной выплаты министру труда. По мнению телеведущего, это позволило ли бы намного быстрее решить вопрос об увеличении пенсий.

Также Якубович отметил, что по отдельности пенсионеры не смогут ничего добиться, и действовать должны профсоюзы.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал, что отказ от оформления пенсии после достижения установленного пенсионного возраста позволит значительно ее увеличить. По его словам, если «отложить» пенсию на пять лет, выплаты по ней увеличатся на 30-40% в сравнении с обычным пособием по возрасту.