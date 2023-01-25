Депутат призвал лишить Слепакова гражданства России за песню о СВО
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что юмориста Семёна Слепакова надо лишить возможности зарабатывать в России, сообщает Telegram-канал Shot.
Сенатор раскритиковал комика за выложенную на YouTube песню-колыбельную, в которой от лица матери рассказывается, что её старший сын уехал участвовать в спецоперации и погиб в бою, а средний - IT-специалист - уехал работать в Европу.
Долгов считает, что Слепакову следует запретить выступать в России, в том числе на корпоративах, а также привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ.
«Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать», - заключил сенатор.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»), в свою очередь, заявил, что Слепаков оскорбил большое количество российских граждан, в первую очередь – матерей воинов, за что следует лишить российского гражданства и признать иноагентом.
Ранее Слепаков в своих соцсетях обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой найти выход из чудовищной ситуации на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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