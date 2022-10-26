Сенатор предложил разрешить Роскомнадзору блокировать фейки без прокуратуры
Член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин заявил, что в текущих условиях появляющиеся в интернете фейки нужно убирать моментально, сообщает РИА Новости.
По его словам, для этого нужно позволить Роскомнадзору самостоятельно блокировать фейковую информацию, не дожидаясь решения прокуратуры, заявил .
«Может быть, Роскомнадзор уполномочить... сейчас ценна каждая даже не минута, а секунда. Появляется фейк, его моментально нужно убрать, он бед натворит», - подчеркнул законодатель.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что была пресечена деятельность около 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции, сообщает RT.
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