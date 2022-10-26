Сенатор предложил разрешить Роскомнадзору блокировать фейки без прокуратуры

По его словам, для этого нужно позволить Роскомнадзору самостоятельно блокировать фейковую информацию, не дожидаясь решения прокуратуры, заявил .

«Может быть, Роскомнадзор уполномочить... сейчас ценна каждая даже не минута, а секунда. Появляется фейк, его моментально нужно убрать, он бед натворит», - подчеркнул законодатель.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что была пресечена деятельность около 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции, сообщает RT.

