Пушков предложит Роскомнадзору и Генпрокуратуре рассмотреть блокировку YouTube в России

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратится к Роскомнадзору и Генпрокуратуре с предложением рассмотреть блокировку видеохостинга YouTube в России. Об этом сенатор рассказал в беседе с ТАСС.

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube

Ранее Совфед сообщил о блокировке своего YouTube-канала. Кроме того, видеохостинг заблокировал аккаунт телеканала «Вместе-РФ».

«Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ», — подчеркнул Пушков.

Сенатор напомнил, что видеохостинг заблокировал уже 60 российских государственных и связанных с ними ресурсов, и блокировка самого YouTube станет ответом на «постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов».

Кроме того, Пушков заявил, что YouTube — идеологический информационный проект, который работает, чтобы «сохранить некоторое влияние на российскую аудиторию» и сделать ее «зависимой» от платформы.

«И пользуются этой зависимостью, чтобы навязывать нам свою политику. Это недопустимая практика», — добавил сенатор.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:YoutubeРоскомнадзорСовет Федерации РФАлексей Пушков
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