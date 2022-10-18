Пушков предложит Роскомнадзору и Генпрокуратуре рассмотреть блокировку YouTube в России
Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратится к Роскомнадзору и Генпрокуратуре с предложением рассмотреть блокировку видеохостинга YouTube в России. Об этом сенатор рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее Совфед сообщил о блокировке своего YouTube-канала. Кроме того, видеохостинг заблокировал аккаунт телеканала «Вместе-РФ».
«Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ», — подчеркнул Пушков.
Сенатор напомнил, что видеохостинг заблокировал уже 60 российских государственных и связанных с ними ресурсов, и блокировка самого YouTube станет ответом на «постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов».
Кроме того, Пушков заявил, что YouTube — идеологический информационный проект, который работает, чтобы «сохранить некоторое влияние на российскую аудиторию» и сделать ее «зависимой» от платформы.
«И пользуются этой зависимостью, чтобы навязывать нам свою политику. Это недопустимая практика», — добавил сенатор.
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