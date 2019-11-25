В Совфеде не верят в полезность международного трибунала по керченскому инциденту

Но не все официальные представители Крыма верят в успех общественного международного трибунала. Например, член Совета Федерации РФ от РК Сергей Цеков в беседе с НСН эту идею не поддержал.

«Я не вижу большого эффекта от его работы. Отношение у меня к нему скептическое. Но я не могу сказать, что общественный международный трибунал не нужен. Его инициаторы, очевидно, проработали этот вопрос, но я не совсем понимаю, что это такое», - заметил сенатор.

При этом в целом пользу от института народной дипломатии в Крыму Цеков не отрицает.

«Они хорошо работают и помогают разобраться международному сообществу в том, что происходит в Крыму», - отметил собеседник НСН, обращая внимание на то, что международную общественную работу крымские общественники должны продолжать в других формах.

Пока инициаторы общественного трибунала уточнили свои планы: они намерены провести «следственный эксперимент»: пройдут путём украинских кораблей 25 ноября 2018 года.

Напомним, НСН сообщала, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Судна были задержаны вместе с членами экипажей. Киевских властей обвинили в подготовке провокации, чтобы поднять рейтинг Порошенко за несколько месяцев до президентских выборов. Тогда же экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что велика вероятность, что парламентарии поддержат предложение президента Петра Порошенко о введении военного положения на территории страны.

21 ноября в Гааге состоялось первое заседание межгосударственного арбитража по поводу инцидента. Как сообщило МИД РФ, между сторонами сохраняются принципиальные разногласия, которые не удалось решить в ходе встречи.

