В Совфеде не верят в полезность международного трибунала по керченскому инциденту
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН в целом поддержал институт народной дипломатии, но не в этом случае.
Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов. По словам Молохова, заседания трибунала предполагается провести в Западной Европе или Латинской Америке весной 2020 года.
«Учaствовaть в них будут незaвисимые эксперты. Будут прокурор, судьи, зaщитa, приглaшенные эксперты, в том числе в облaсти морского прaвa», — рaсскaзaл Молохов, добaвив, что aкция не стaнет полноценной зaменой официaльного судa, но должнa повлиять нa общественное мнение стрaн Зaпaдa и особенно стрaн третьего мирa в пользу России.
Но не все официальные представители Крыма верят в успех общественного международного трибунала. Например, член Совета Федерации РФ от РК Сергей Цеков в беседе с НСН эту идею не поддержал.
«Я не вижу большого эффекта от его работы. Отношение у меня к нему скептическое. Но я не могу сказать, что общественный международный трибунал не нужен. Его инициаторы, очевидно, проработали этот вопрос, но я не совсем понимаю, что это такое», - заметил сенатор.
При этом в целом пользу от института народной дипломатии в Крыму Цеков не отрицает.
«Они хорошо работают и помогают разобраться международному сообществу в том, что происходит в Крыму», - отметил собеседник НСН, обращая внимание на то, что международную общественную работу крымские общественники должны продолжать в других формах.
Пока инициаторы общественного трибунала уточнили свои планы: они намерены провести «следственный эксперимент»: пройдут путём украинских кораблей 25 ноября 2018 года.
Напомним, НСН сообщала, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Судна были задержаны вместе с членами экипажей. Киевских властей обвинили в подготовке провокации, чтобы поднять рейтинг Порошенко за несколько месяцев до президентских выборов. Тогда же экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что велика вероятность, что парламентарии поддержат предложение президента Петра Порошенко о введении военного положения на территории страны.
21 ноября в Гааге состоялось первое заседание межгосударственного арбитража по поводу инцидента. Как сообщило МИД РФ, между сторонами сохраняются принципиальные разногласия, которые не удалось решить в ходе встречи.
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