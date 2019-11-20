Смирились. Киев потребовал мзду за крымские порты
Член Совета Федерации РФ от Крыма в эфире НСН заявил, что требования украинской стороны к России по возмещению убытков абсурдны.
Администрация морских портов Украины (АМПУ) планирует потребовать от России возмещение убытков, якобы понесенных из-за вхождения Крыма в состав РФ. АМПУ оценила размер компенсации в 3,26 млрд. рублей.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что подобные требования свидетельствуют о признании украинской стороной Крыма частью России.
«Они смирились, поэтому предъявляют такие иски. Хотя сами по себе эти иски абсурдны. Я всегда напоминаю о том, что в Крыму был проведен референдум. Мы были автономной республикой и имели право на проведение референдума по конституции Крыма и конституции Украины. На Украине в момент тех событий власти не было, был государственный переворот. Мы определили свою судьбу самостоятельно. Поэтому кому они выдвигают иски? С таким же успехом во время развала Советского Союза можно было бы выдвигать иски и к Украине, и к другим республикам, которые выходили из состава СССР. Кстати, Украину Россия наделила огромными территориями, если вспомнить с какими территориями она присоединялась к России», - сказал Цеков.
На официальном сайте Администрации морских портов Украины отмечается, что письмо с требованиями будет направлено в российское правительство до конца 2019 года. Если же Россия не ответит, то в течение шести месяцев Киев обратится в международный арбитраж.
Сенатор от Крыма добавил, что требования Украины нерациональны и со стороны принадлежности имущества республике.
«Все, что было на территории республики Крым, все это является собственностью самой республики. Что касается частной собственности, то она так и осталась частной, за исключением тех случаев, когда в отношении Крыма были совершены серьезные проступки. Например, "Приватбанк", который ушел из Крыма со всеми вкладами крымчан. Его имущество сейчас конфисковано, приватизируется и продается, а средства направляются на возвращение вкладов крымчан. Фактически они [украинские власти] признали свое поражение», - заключил собеседник НСН.
Ранее информационное агенство сообщало, что с момента присоединения Крыма к России переехали жить на полуостров около 170 тысяч людей. Об это заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он также уточнил, что за последние пять лет из Украины в Крым переехали на постоянное проживание более 50 тысяч граждан, а уехали на Украину лишь семь тысяч человек.
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