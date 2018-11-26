Царёв оценил шансы введения военного положения на Украине

Бывший спикер парламента Новороссии заявил НСН, что Порошенко будет поддерживать эскалацию конфликта, но не допустит крупных потерь для своей страны.
Президент Украины Пётр Порошенко поддержал предложение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении режима военного положения после инцидента в Азовском море. Также он обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой одобрить данную инициативу в ходе заседания, назначенного на 26 ноября в 17:00 по Москве.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что велика вероятность, что парламентарии поддержат предложение. Недостающие голоса для этого им могут, по его словам, обеспечить местные олигархи, имеющие влияние на депутатов.
«Основные голоса у Порошенко — это “Народный фронт” и его блок. Эти две политические силы понимают, что рейтинга у них нет, поддержки нет, и они бы хотели отложить выборы. Шансы на то, что проголосуют [за] достаточно большие. И некоторые олигархи, которые контролируют ряд депутатов, они сработались с Порошенко, выработали схемы, их устраивает статус-кво, сам Порошенко, и вполне возможно, что они это поддержат. Я думаю, что они могут додать те голоса, которые нужны, чтобы приняли военное положение, потому что голосов блока Порошенко и “Народного фронта” может не хватить», — заявил Царёв.
Порошенко выгодно военное положение, так как оно позволит отложить выборы в стране или провести их более успешно, заметил собеседник НСН. Однако доводить напряжение до предела действующий президент не захочет — это уже чревато неконтролируемыми последствиями.
«Это действительно связано с выборами [на Украине]. И Пётр Порошенко будет работать на эскалацию конфликта, потому что в таких условиях ему проще избраться. У него варианты — либо отложить выборы, ссылаясь на военное положение, либо каким-то образом наращивать эскалацию, находить поводы, устраивать провокации, чтобы на этом фоне проводить выборы. Но тем не менее он будет стараться это делать так, чтобы не получить ответ. Потому что какое-нибудь полномасштабное наступление на Донецк может закончиться тем, что в этот раз сдерживать ополченцев никто не будет, и они дойдут и до Мариуполя, и до Харькова, может, и до Днепропетровска (нынешний Днепр — прим. НСН). Риски Порошенко понимает, ему нужна сама эскалация, но не нужны крупные поражения», — пояснил Царёв.
Ранее в эфире НСН бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин назвал и другие цели Порошенко, помимо предвыборной кампании, которые преследует украинский лидер, призывая ввести военное положение в стране. Свою точку зрения в эфире НСН высказал и первый президент Украины Леонид Кравчук — по его мнению, вводить военное положение следовало ещё четыре года назад.