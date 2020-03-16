Российский сенатор объяснил «беззаявительные» пенсии
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН объяснил, что никаких радикальных изменений пенсионной системы не будет.
Беззаявительный механизм накопления пенсий планируется ввести в России с 2021 года. Как пишут «Известия», согласно подготовленному Минтрудом законопроекту, россияне с 45 лет будут получать автоматические уведомления о размере накоплений через сайт госуслуг.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что никаких радикальных изменений не будет.
«Я не понимаю, что такое "беззаявительная". Как без вашего согласия? Таких систем нет. Все деньги, которые вы перечисляете в пенсионную систему, оговорено действующим законодательством. Если вы говорите об этом, то методами цифровизации все эти процессы автоматизируются. Это в личном кабинете на госуслугах, пожалуйста. Вам не надо писать заявление о предоставлении данных. А пенсионный фонд раз в три года обязан сформировать эту информацию и вывесить ее у вас в личном кабинете», - сказал сенатор.
Он разъяснил, как формируются выплаты в пенсионные фонды. «У вас белая зарплата, условно, 50 тысяч рублей в месяц. Вы с нее платите 13% налога на доходы с физических лиц. А ваш работодатель с нее платит социальные налоги, в том числе 22% - в пенсионную систему,5,1% - в фонд обязательного медицинского страхования, 2,9% - в фонд социального страхования. Это ваша недополученная зарплата. Это не накопления. Это взносы. И если говорить о пенсиях, то эти деньги, условно говоря, 11 тысяч рублей, тратятся на пенсии вашим родителям. Это солидарная система, в которой вы участвуете, отдавая часть недополученной зарплаты в пенсионный фонд», - отметил Рязанский.
Отметим, что пилотные уведомления начнут поступать жителям ряда регионов с 1 июля следующего года.
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