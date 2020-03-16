Российский сенатор объяснил «беззаявительные» пенсии

Беззаявительный механизм накопления пенсий планируется ввести в России с 2021 года. Как пишут «Известия», согласно подготовленному Минтрудом законопроекту, россияне с 45 лет будут получать автоматические уведомления о размере накоплений через сайт госуслуг.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что никаких радикальных изменений не будет.

«Я не понимаю, что такое "беззаявительная". Как без вашего согласия? Таких систем нет. Все деньги, которые вы перечисляете в пенсионную систему, оговорено действующим законодательством. Если вы говорите об этом, то методами цифровизации все эти процессы автоматизируются. Это в личном кабинете на госуслугах, пожалуйста. Вам не надо писать заявление о предоставлении данных. А пенсионный фонд раз в три года обязан сформировать эту информацию и вывесить ее у вас в личном кабинете», - сказал сенатор.