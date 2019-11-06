Сенатор о претензиях Путина к Минобрнауки: Магистратура нужна не всем
Глава комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации напомнила в эфире НСН, почему Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования.
Владимир Путин возмутился подходом Министерства науки и высшего образования к формированию бюджетных мест при наборе групп в магистратуры. На совете по русскому языку президенту, в частности, рассказали о ситуации в Воронежском госуниверситете, где в магистратуре на филфаке выделено лишь шесть бюджетных мест, но при этом группа не может быть меньше 12 человек.
«Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?» - спросил он у главы ведомства Михаила Котюкова. Тот ответил, что это объясняется статистическими данными, но после критики президента в методику будут внесены изменения.
Глава комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова напомнила НСН контекст критики президента.
«Проблему надо смотреть ровно так, как ее поставил президент. Когда обсуждалась эта тема, посыл был о целесообразности наличия бакалавриата и магистратуры по некоторым специальностям. Мы, как палата регионов, часто слышим посылы, в рамках часа субъектов, круглых столов, парламентских слушаний, что для некоторых специальностей нет такой необходимости первого-второго уровня высшего образования.
Вчера это подтвердила и министр просвещения, об этом говорил и президент. Например, учитель русского языка. Когда он приходит в школы, компетенции ничем не отличаются, бакалавр он или магистр. И была высказана идея, что для педагогических специальностей хорошо бы вернуться к прежней системе специалитета, когда студент пять лет учится и получает полноценный диплом о высшем образовании. Это позволило бы нам уйти от магистратуры в тех специальностях, где такой востребованности нет», - сказала сенатор.
Ранее телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» обвинил гуманитарные вузы в стране в том, что они формируют в своих выпускниках завышенные ожидания и, как следствие, протестные настроения.
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