Сенатор о претензиях Путина к Минобрнауки: Магистратура нужна не всем

«Проблему надо смотреть ровно так, как ее поставил президент. Когда обсуждалась эта тема, посыл был о целесообразности наличия бакалавриата и магистратуры по некоторым специальностям. Мы, как палата регионов, часто слышим посылы, в рамках часа субъектов, круглых столов, парламентских слушаний, что для некоторых специальностей нет такой необходимости первого-второго уровня высшего образования.

Вчера это подтвердила и министр просвещения, об этом говорил и президент. Например, учитель русского языка. Когда он приходит в школы, компетенции ничем не отличаются, бакалавр он или магистр. И была высказана идея, что для педагогических специальностей хорошо бы вернуться к прежней системе специалитета, когда студент пять лет учится и получает полноценный диплом о высшем образовании. Это позволило бы нам уйти от магистратуры в тех специальностях, где такой востребованности нет», - сказала сенатор.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» обвинил гуманитарные вузы в стране в том, что они формируют в своих выпускниках завышенные ожидания и, как следствие, протестные настроения.

