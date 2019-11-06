Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес министра науки и высшего образования Михаила Котюкова. Недовольство было связано с малым количеством бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, пишут Известия. Российский лидер потребовал разобраться с этим вопросом.

Как уточняет Газета.ру, разбирательство произошло во время заседания Совета при президенте Российскому по русскому языку. Президенту привели в пример Воронежский государственный университет, где группа не может быть меньше 12 человек, однако при наборе есть всего шесть бюджетных мест.

Путин заявил, что не может прокомментировать данные, поскольку они стали для него полной неожиданностью. Вопрос был переадресован коллегам. Помимо этого, была поднята тема, а сформирования группы из 12 человек в случае, если всего имеется только шесть бюджетных мест, уточняет РЕН ТВ.

Министр попытaлся объясниться, отметив, что по стaтистике зa счет бюджетa нa филологических фaкультетaх обучaются только 40% aбитуриентов. Остaльные оплaчивaют обучение сaмостоятельно или учaтся зa счет рaботодaтелей. Именно эти цифры учитывaются при рaспределении контрольных цифр приемa. Однaко тaкое объяснение вызвaло критику глaвы госудaрствa. Как сообщает Москва 24, Путин упрекнул Котюкова в апелировании голой статистикой и призвал скорректировать правила.



