Политолог опроверг слова Дмитрия Киселева о «протестных гуманитариях»

«Нет, мой личный опыт не подтверждает его выводы. Достаточно пообщаться с весьма успешными предпринимателями, которые, может, и не выходят на митинги, но явно заражены протестными настроениями. Достаточно пообщаться с чиновниками, которые больше других заражены протестными настроениями. И, может быть, на митинги не выходят по понятным причинам, но на самом деле, как показывают некоторые исследования, самые критичные настроения к вышестоящему начальству распространены именно среди чиновников.

Собственно говоря, Киселев смешивает две вещи – протестные настроения и протестные действия, между которыми есть определенная дистанция. Не все люди, которые разделяют протестные настроения, выходят на улицы. Да, среди тех, кто выходит достаточно много студентов, может быть, больше гуманитариев. Просто в силу того, что люди свободных профессий чувствуют себя менее уязвимо, они менее скованы и зажаты, они не так бояться репрессий, увольнений с работы, как бюджетники. Но, что касается протестных настроений, то, боюсь, гуманитарии не отличаются от других групп населения в этом вопросе», - подчеркнул он.

Евгений Киселев в своей телепрограмме заявил, что выпускники гуманитарных вузов отличаются «сверхожиданиями и сверхамбициями», которые влекут за собой разочарование и обиду на страну. Все это приводит к усилению протестных настроений, за счет которых гуманитарии якобы пытаются самоутвердиться.

