Губернатор Орловской области заявил, что в регионе нет беременных школьниц

По его словам, рекомендации по повышению рождаемости утвердил в феврале 2025 года Минтруд, где в том числе указана принятая в регионе норма. «Насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — подчеркнул глава региона.

Клычков полагает, что задача властей — оградить беременных школьниц от «спорных решений», поддержать юных матерей и сохранить жизнь и здоровье матери и ребенка. По мнению губернатора, введенный указ — дополнительная мера социальной поддержки.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не поощрять школьниц рожать, так как, по ее словам, роды и воспитание ребенка для несовершеннолетних девушек являются непосильной нагрузкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

