Губернатор Орловской области заявил, что в регионе нет беременных школьниц
Губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя указ о выплате до 100 тысяч рублей беременным школьницам, заявил в своем Telegram-канале, что сегодня в регионе нет таких девушек.
По его словам, рекомендации по повышению рождаемости утвердил в феврале 2025 года Минтруд, где в том числе указана принятая в регионе норма. «Насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — подчеркнул глава региона.
Клычков полагает, что задача властей — оградить беременных школьниц от «спорных решений», поддержать юных матерей и сохранить жизнь и здоровье матери и ребенка. По мнению губернатора, введенный указ — дополнительная мера социальной поддержки.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не поощрять школьниц рожать, так как, по ее словам, роды и воспитание ребенка для несовершеннолетних девушек являются непосильной нагрузкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru