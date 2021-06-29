Сенатор Клишас предупредил о наказании за использование поддельных QR-кодов
Гражданам, использующим поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе Москвы, грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Если лицо использует сгенерированный QR код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест», — рассказал сенатор в беседе с РИА Новости.
Однако в зависимости от последствий использования фальшивого QR-кода гражданин может понести административную ответственность и заплатить штраф в размере до 40 тысяч рублей.
Клишас отметил, что продавцам поддельных кодов так же грозит до двух лет заключения за манипуляции с порталом госуслуг.
Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что в даркнете появились объявления о продаже QR-кодов, дающих москвичам возможность посещать рестораны, напоминает Ura.ru. Средняя стоимость поддельных кодов — около 11 тысяч рублей, отмечают Известия.
С понедельника в Москве начали действовать ограничения для посетителей кафе и ресторанов: попасть туда можно только предъявив QR-кодов, подтверждающий, что гость прошел вакцинацию, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или сдал ПЦР-тест, напоминает телеканал «360».
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