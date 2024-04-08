Сенатор Климов: РФ использует все ресурсы для поимки причастных к теракту в «Крокусе»
Россия установит всех виновных в теракте в «Крокус Сити Холле», заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По мнению сенаторf, Россия не должно волновать, признают ли в западных странах вину за совершение теракта. Климов полагает, что международного трибунала для наказания виновных не требуется.
«Мы должны установить всех виновных, отправить их в международный розыск и искать, используя все возможности и ресурсы, а после судить, так как в России нет смертной казни», - цитирует парламентария NEWS.ru.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал соучастниками теракта в «Крокусе» президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Москве нашли мертвым оперного певца Евгения Кунгурова
- Власти отказались восстанавливать рухнувший мост в Вязьме
- Симоньян заявила о попытке украинцев сорвать премьеру фильма о Донбассе
- Пострадавшие от паводка в Орске получат по 100 тысяч рублей
- Более 10 поездов проследуют в обход из-за обрушения моста в Вязьме
- «Росатом» потребовал от финской компании Fennovoima Oy три млрд евро
- Минздрав РФ: В Москву эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области
- Жителям Кургана рекомендовали сделать запас питьевой воды на фоне режима ЧС
- Маск опроверг сообщения о распространении Россией фейков в соцсети X
- На юге Челябинской области прорвало насыпную плотину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru