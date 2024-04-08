Сенатор Климов: РФ использует все ресурсы для поимки причастных к теракту в «Крокусе»

По мнению сенаторf, Россия не должно волновать, признают ли в западных странах вину за совершение теракта. Климов полагает, что международного трибунала для наказания виновных не требуется.

«Мы должны установить всех виновных, отправить их в международный розыск и искать, используя все возможности и ресурсы, а после судить, так как в России нет смертной казни», - цитирует парламентария NEWS.ru.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал соучастниками теракта в «Крокусе» президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца, передает «Радиоточка НСН».

