СК РФ нашел связь террористов из «Крокуса» с украинскими спецслужбами

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день установлены 11 лиц, причастных к теракту. Всем злоумышленникам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в «Крокус Сити Холле», отмечает РЕН ТВ.

