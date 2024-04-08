СК РФ нашел связь террористов из «Крокуса» с украинскими спецслужбами
8 апреля 202415:08
Следственный комитет России выявил связь между обвиняемыми в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день установлены 11 лиц, причастных к теракту. Всем злоумышленникам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в «Крокус Сити Холле», отмечает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru