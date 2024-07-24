Сенатор Епифанова призвала проводить проверки общепита один раз в год

Мораторий на проверки был принят для того, чтобы поддержать предпринимателей, но это не повод для вседозволенности, отметила в эфире НСН Ольга Епифанова. 

Заведения общественного питания и производителей готовой еды необходимо проверять хотя бы один раз в год, заявила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова в пресс-центре НСН.

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«Считаю, что общепит и производителей (готовой еды - ред. НСН) следует обязать проходить санитарные проверки хотя бы раз в год. Поскольку, все-таки, речь идет о здоровье и жизни людей, а также о национальной безопасности. Мораторий был принят для того, чтобы поддержать предпринимателей, чтобы улучшить саму комфортную среду, в которой предприниматели бы работали. Это, на самом деле, очень большое доверие от государства, но не повод для вседозволенности. Там, где страшнее и опаснее, надо быть более внимательными», - сказала Епифанова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в общей сложности ботулизмом в России заразились 417 человек, два случая оказались смертельными. Она отметила, что к вспышке привело изготовление опасного продукта с нарушением всех возможных правил и технологий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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