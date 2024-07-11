Попова: Предприятие в Балашихе, где делали вызвавшую ботулизм продукцию, закрыли
Специалисты изъяли 250 тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, а производившее ее предприятие в Балашихе закрыли навсегда. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что решением суда работа сервиса доставки «Кухня на районе» («Локалкитчен») была остановлена на 90 суток. По словам Поповой, причиной вспышки ботулизма в стране стало нарушение правил и технологий при изготовлении продукта.
В июне произошла массовая вспышка ботулизма в ряде регионов. С симптомами болезни к медикам обращались пациенты в Москве, Казани и Нижегородской области. Пострадавшие заказывали «лобио» от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru