Попова: Предприятие в Балашихе, где делали вызвавшую ботулизм продукцию, закрыли

Специалисты изъяли 250 тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, а производившее ее предприятие в Балашихе закрыли навсегда. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит РИА Новости.

Попова: В России заразились ботулизмом 417 человек

Она отметила, что решением суда работа сервиса доставки «Кухня на районе» («Локалкитчен») была остановлена на 90 суток. По словам Поповой, причиной вспышки ботулизма в стране стало нарушение правил и технологий при изготовлении продукта.

В июне произошла массовая вспышка ботулизма в ряде регионов. С симптомами болезни к медикам обращались пациенты в Москве, Казани и Нижегородской области. Пострадавшие заказывали «лобио» от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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