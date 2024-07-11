Попова: Предприятие в Балашихе, где делали вызвавшую ботулизм продукцию, закрыли

Она отметила, что решением суда работа сервиса доставки «Кухня на районе» («Локалкитчен») была остановлена на 90 суток. По словам Поповой, причиной вспышки ботулизма в стране стало нарушение правил и технологий при изготовлении продукта.

В июне произошла массовая вспышка ботулизма в ряде регионов. С симптомами болезни к медикам обращались пациенты в Москве, Казани и Нижегородской области. Пострадавшие заказывали «лобио» от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт», передает «Радиоточка НСН».

