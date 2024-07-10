Сенатор Епифанова назвала условия для принятия закона о запрете чайлдфри

«Пока не будет четких формулировок, пока не будут проведены исследования, которые у нас у стране не проводились, законы такие принимать нельзя. Сам разработчик закона о чайлдфри признает, что у чайлдфри нет ни символики, ни тематических клубов. Получается, что в зоне риска все, кто станет говорить про детей. Тогда дискуссию запретить должны! Нам надо очень четко разделять личные убеждения людей не иметь детей по каким-либо своим психологическим причинами или физической неспособности и пропаганду, которая настойчиво призывает не иметь детей. Это очень разные вещи!» - сказала собеседница НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что первым шагом на пути борьбы с идеологией childfree должен быть отказ от самого этого термина — необходимо использовать вызывающий более негативную реакцию вариант «отказ от рождения детей».

