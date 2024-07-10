Сенатор Епифанова назвала условия для принятия закона о запрете чайлдфри
Надо четко разделять личные убеждения людей не иметь детей по каким-либо своим психологическим причинам или физической неспособности и пропаганду, которая настойчиво призывает не иметь детей, заявила в пресс-центре НСН Ольга Епифанова.
Сенатор РФ Ольга Епифанова в пресс-центре НСН заявила, что запрет чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей) в России может обсуждаться только после того, как будут сформированы четкие формулировки этой идеалогии.
«Пока не будет четких формулировок, пока не будут проведены исследования, которые у нас у стране не проводились, законы такие принимать нельзя. Сам разработчик закона о чайлдфри признает, что у чайлдфри нет ни символики, ни тематических клубов. Получается, что в зоне риска все, кто станет говорить про детей. Тогда дискуссию запретить должны! Нам надо очень четко разделять личные убеждения людей не иметь детей по каким-либо своим психологическим причинами или физической неспособности и пропаганду, которая настойчиво призывает не иметь детей. Это очень разные вещи!» - сказала собеседница НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что первым шагом на пути борьбы с идеологией childfree должен быть отказ от самого этого термина — необходимо использовать вызывающий более негативную реакцию вариант «отказ от рождения детей».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru