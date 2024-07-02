В Совфеде заявили, что сторонники чайлдфри появились из-за отсутствия надежных отцов
Запрет движения чайлдфри бесполезен, и приведет к тому, что его приверженцы смогут более активно «влиять на умы», заявила сенатор Ольга Епифанова.
По ее словам, стоит разделять личное убеждение не иметь детей и пропаганду движения. Как напомнила Епифанова, когда-то несколько групп чайдфри в соцсетях уже были заблокированы за разжигание ненависти, оскорбления и шокирующий контент. Подобную работу можно продолжать и без принятия новых законов.
«Я не первый год возглавляю российское социал-демократическое женское движение и вопрос чайлдфри, на мой женский взгляд, в наших российских имеет немного другую природу: это не проблема нежелания ребенка, а проблема отсутствия надежного, сильного отца», — добавила она в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее в Минюсте РФ сообщили, что в стране ведется разработка законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru