В Совфеде заявили, что сторонники чайлдфри появились из-за отсутствия надежных отцов

По ее словам, стоит разделять личное убеждение не иметь детей и пропаганду движения. Как напомнила Епифанова, когда-то несколько групп чайдфри в соцсетях уже были заблокированы за разжигание ненависти, оскорбления и шокирующий контент. Подобную работу можно продолжать и без принятия новых законов.

«Я не первый год возглавляю российское социал-демократическое женское движение и вопрос чайлдфри, на мой женский взгляд, в наших российских имеет немного другую природу: это не проблема нежелания ребенка, а проблема отсутствия надежного, сильного отца», — добавила она в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в Минюсте РФ сообщили, что в стране ведется разработка законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей), напоминает «Радиоточка НСН».

