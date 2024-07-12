Сенатор Епифанова: Ипотечную квартиру лучше продавать при участии банка

По её словам, необходимость продать находящееся в залоге жильё может возникнуть по разным причинам, однако следует помнить и о рисках.

Она указала, что в случае, если при покупке стоимость квартиры была искусственно завышена, то при продаже вырученной суммы может просто не хватить для полной оплаты кредита.

«Второй риск возникает, когда сделка купли-продажи затягивается, а заёмщик рассчитывал продать квартиру быстро и не планировал ипотечных платежей», — отметила сенатор.

Епифанова добавила, что финансовые организации в РФ стараются минимизировать риски продавцов и покупателей, поэтому лучше и безопаснее продавать ипотечное жильё при участии банка-кредитора.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане получили право самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

