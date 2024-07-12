Сенатор Епифанова: Ипотечную квартиру лучше продавать при участии банка
Доля ипотечных квартир на рынке вторичном рынке недвижимости составляет примерно 20%. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
По её словам, необходимость продать находящееся в залоге жильё может возникнуть по разным причинам, однако следует помнить и о рисках.
Она указала, что в случае, если при покупке стоимость квартиры была искусственно завышена, то при продаже вырученной суммы может просто не хватить для полной оплаты кредита.
«Второй риск возникает, когда сделка купли-продажи затягивается, а заёмщик рассчитывал продать квартиру быстро и не планировал ипотечных платежей», — отметила сенатор.
Епифанова добавила, что финансовые организации в РФ стараются минимизировать риски продавцов и покупателей, поэтому лучше и безопаснее продавать ипотечное жильё при участии банка-кредитора.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане получили право самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Епифанова: Ипотечную квартиру лучше продавать при участии банка
- Связанные с организацией незаконной миграции преступления отнесут к тяжким
- Депутат Ющенко: Для блокировки YouTube в РФ нужны предпосылки
- АТОР: Лакшери-курорты all inclusive в Грузии могут стать заменой Турции
- Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024
- Владимир Машков попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
- Путин увеличил госпошлину за развод
- Путин подписал закон об индексации акцизов на бензин и автомобили
- СМИ: Пилот разбившегося в Подмосковье самолета говорил с женой за полчаса до крушения
- Путин подписал закон о ежегодной индексации акцизов на алкоголь и табак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru