Минфин: Семейная ипотека продлена до 2030 года
Программу семейной ипотеки по ставке 6%, которая предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство собственного жилого дома, продлили до 2030 года. Об этом сообщает Минфин.
В ведомстве напомнили, что воспользоваться программой могут семьи с хотя бы одним ребенком в возрасте до 6 лет. Сумма займа под 6% — до 6 млн рублей (до 12 млн — для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
«Заемщик может оформить... кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка», — указали в Минфине.
При этом размер первоначального взноса составит 20%.
«Семейную ипотеку» на жилье в новостройке также могут получить семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в городах с населением до 50 тысяч человек, жители регионов с низким объемом строительства либо индивидуальными программами развития, семьи с ребенком-инвалидом.
В Минфине добавили, что россияне могут оформить только один льготный ипотечный кредит, программа учитывает выданные прежде льготные займы.
Ранее президент Владимир Путин предложил расширить условия семейной ипотеки и разрешить ее оформление в малых городах вне зависимости от возраста детей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru