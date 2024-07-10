Минфин: Семейная ипотека продлена до 2030 года

Программу семейной ипотеки по ставке 6%, которая предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство собственного жилого дома, продлили до 2030 года. Об этом сообщает Минфин.

В ведомстве напомнили, что воспользоваться программой могут семьи с хотя бы одним ребенком в возрасте до 6 лет. Сумма займа под 6% — до 6 млн рублей (до 12 млн — для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

«Заемщик может оформить... кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка», — указали в Минфине.

При этом размер первоначального взноса составит 20%.

«Семейную ипотеку» на жилье в новостройке также могут получить семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в городах с населением до 50 тысяч человек, жители регионов с низким объемом строительства либо индивидуальными программами развития, семьи с ребенком-инвалидом.

В Минфине добавили, что россияне могут оформить только один льготный ипотечный кредит, программа учитывает выданные прежде льготные займы.

Ранее президент Владимир Путин предложил расширить условия семейной ипотеки и разрешить ее оформление в малых городах вне зависимости от возраста детей, напоминает RT.

