Сенатор Джабаров предложил отправить инициаторов гонок в Москве на хозработы в зону СВО

Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предложил отправить организаторов гонок на люксовых автомобилях, которая прошла в Москве, направить на хозяйственные работы в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Автомобиль влетел в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге

«А может, их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют», — написал Джабаров в Telegram.

Сенатор полагает, что лихачей можно задействовать на хозяйственных работах или в военных госпиталях в качестве санитаров, отмечает RT.

Ранее сообщалось, в Москве пресечена несогласованная акции на дорогостоящих автомобилях, в том числе на Ferrari и Lamborghini. Машины отправлены на спецстоянку, правонарушителей привлекут к установленной законом ответственности.

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ФОТО: НСН
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