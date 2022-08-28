Сенатор Джабаров предложил отправить инициаторов гонок в Москве на хозработы в зону СВО

«А может, их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют», — написал Джабаров в Telegram.

Сенатор полагает, что лихачей можно задействовать на хозяйственных работах или в военных госпиталях в качестве санитаров, отмечает RT.

Ранее сообщалось, в Москве пресечена несогласованная акции на дорогостоящих автомобилях, в том числе на Ferrari и Lamborghini. Машины отправлены на спецстоянку, правонарушителей привлекут к установленной законом ответственности.

