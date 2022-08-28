Сенатор Джабаров предложил отправить инициаторов гонок в Москве на хозработы в зону СВО
Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предложил отправить организаторов гонок на люксовых автомобилях, которая прошла в Москве, направить на хозяйственные работы в зону проведения специальной военной операции (СВО).
«А может, их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют», — написал Джабаров в Telegram.
Сенатор полагает, что лихачей можно задействовать на хозяйственных работах или в военных госпиталях в качестве санитаров, отмечает RT.
Ранее сообщалось, в Москве пресечена несогласованная акции на дорогостоящих автомобилях, в том числе на Ferrari и Lamborghini. Машины отправлены на спецстоянку, правонарушителей привлекут к установленной законом ответственности.
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