Автомобиль влетел в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге
Автомобиль BMW врезался в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге. Об этом пишет портал E1.
Инцидент произошел в ночь на субботу на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги близ микрорайона Солнечный. Произошедшее заснял один из очевидцев. На кадрах видно, что водитель BMW не справился с управлением, машина ушла в занос и ударила зрителей, собравшихся на гонках. Некоторых от удара выбросило за пределы дороги.
По данным источника СМИ, в результате пострадал один человек, на место приезжала бригада скорой помощи. При этом другой собеседник издания сообщил, что пострадавших было несколько.
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