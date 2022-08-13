Автомобиль влетел в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге

Автомобиль BMW врезался в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге. Об этом пишет портал E1.

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Инцидент произошел в ночь на субботу на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги близ микрорайона Солнечный. Произошедшее заснял один из очевидцев. На кадрах видно, что водитель BMW не справился с управлением, машина ушла в занос и ударила зрителей, собравшихся на гонках. Некоторых от удара выбросило за пределы дороги.

По данным источника СМИ, в результате пострадал один человек, на место приезжала бригада скорой помощи. При этом другой собеседник издания сообщил, что пострадавших было несколько.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеАвтогонкиЕкатеринбург
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