Инцидент произошел в ночь на субботу на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги близ микрорайона Солнечный. Произошедшее заснял один из очевидцев. На кадрах видно, что водитель BMW не справился с управлением, машина ушла в занос и ударила зрителей, собравшихся на гонках. Некоторых от удара выбросило за пределы дороги.

По данным источника СМИ, в результате пострадал один человек, на место приезжала бригада скорой помощи. При этом другой собеседник издания сообщил, что пострадавших было несколько.

