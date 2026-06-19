Школы, поликлиники и спорткомплексы построят на Дальнем Востоке на 3,6 трлн рублей

В рамках реализации мастер-планов 25 дальневосточных городов уже построено 233 объекта — новые парки, набережные, спорткомплексы, поликлиники, объекты социальной инфраструктуры. Ещё 384 проекта находятся в активной стадии строительства. На реализацию мастер-планов до 2030 года предусмотрено 3,6 триллиона рублей, половина из которых уже обеспечена финансированием. В Арктике реализуется аналогичная программа для опорных населённых пунктов — более 500 мероприятий объёмом почти 3 триллиона рублей, из которых 60% составляют внебюджетные средства. Завершено строительство 33 арктических объектов, 83 находятся в стадии строительства.

Параллельно развиваются жилищные программы. Только в 2025 году льготной ипотекой воспользовались 36 тысяч дальневосточников и 10 тысяч северян. Приморский край удерживает лидерство в макрорегионе — жители края получили около 49 тысяч квартир на 254 миллиарда рублей.

«Когда человек видит, что в его городе строится новая набережная, открывается современная поликлиника — он начинает думать о своем будущем здесь. Именно это и есть главная задача», — заключил Ролик.

Ранее он сообщил НСН, что Дальний Восток по ключевым экономическим показателям опережает среднероссийские темпы почти на треть.

