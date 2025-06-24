Сенатор Богомазов: Продажи алкоголя в Вологодской области снизились на треть
24 июня 202513:03
Ярослав Харитонов
Количество проданной алкогольной продукции за последние четыре месяца в Вологодской области снизилось на 39,2%, заявил в пресс-центре НСН Евгений Богомазов.
Уровень продаж алкоголя в алкомаркетах в Вологодской области упал почти на 40%, еще на четверть снизилась торговля горячительными напитками в обычных магазинах, рассказал сенатор Российской Федерации от региона Евгений Богомазов в пресс-центре НСН.
«Уровень продаж алкогольной продукции снизился на территории области с марта по июнь на 39,2%. Это существенная, серьезная цифра, и с ней не согласиться очень трудно, потому что все это считается, и у нас в правительстве наше Министерство экономики эту цифру абсолютно выводит еженедельно. В целом по региону реализация алкогольной продукции снизилась более чем на 25%, если 39% - это только алкомаркеты, то вот во всех остальных еще плюсом 25,3%», — заключил он.
Ранее Богомазов рассказал в пресс-центре НСН, как в Вологде помогут предпринимателям на фоне алкогольных ограничений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Средства ПВО уничтожили 34 беспилотника над четырьмя областями
- Певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России
- Спектакли «Солнце Ландау» и «Тартюф» получили премию «Хрустальная Турандот»
- Кремль опроверг данные о якобы переданном Путину письме от Хаменеи
- Путин провел переговоры с королем Бахрейна
- Российские военные освободили Дылеевку в ДНР
- Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля
- Мэр Анапы Швец покинул должность
- В гостинице в Петербурге обнаружили схрон с боеприпасами
- Нидерланды выделят Киеву пакет военной помощи на 175 млн евро
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru