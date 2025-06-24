Сенатор Богомазов: Продажи алкоголя в Вологодской области снизились на треть

Количество проданной алкогольной продукции за последние четыре месяца в Вологодской области снизилось на 39,2%, заявил в пресс-центре НСН Евгений Богомазов.

Уровень продаж алкоголя в алкомаркетах в Вологодской области упал почти на 40%, еще на четверть снизилась торговля горячительными напитками в обычных магазинах, рассказал сенатор Российской Федерации от региона Евгений Богомазов в пресс-центре НСН.

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«Уровень продаж алкогольной продукции снизился на территории области с марта по июнь на 39,2%. Это существенная, серьезная цифра, и с ней не согласиться очень трудно, потому что все это считается, и у нас в правительстве наше Министерство экономики эту цифру абсолютно выводит еженедельно. В целом по региону реализация алкогольной продукции снизилась более чем на 25%, если 39% - это только алкомаркеты, то вот во всех остальных еще плюсом 25,3%», — заключил он.

Ранее Богомазов рассказал в пресс-центре НСН, как в Вологде помогут предпринимателям на фоне алкогольных ограничений.

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ФОТО: РИА Новости
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