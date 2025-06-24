Как в Вологде помогут предпринимателям на фоне алкогольных ограничений

Вологодская область не собирается закрывать малый бизнес, а хочет переориентировать его с алкоголя на другие виды продуктов, рассказал сенатор Российской Федерации от Вологодской области Евгений Богомазов в пресс-центре НСН.

Депутаты всех пяти фракций Госдумы стали авторами законопроекта о запрете размещения алкомаркетов в жилых домах и ближе 100 метров от них. Положительный опыт Вологодской области, где жесткие антиалкогольные меры дали выраженный положительный эффект, убедили депутатов Госдумы в необходимости серьезных ограничений на размещение алкомаркетов в жилых районах.