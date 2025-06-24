Как в Вологде помогут предпринимателям на фоне алкогольных ограничений
Область и губернатор предложили ряд мер для поддержки бизнеса, который отказывается от торговли алкоголем, заявил в пресс-центре НСН сенатор Евгений Богомазов.
Вологодская область не собирается закрывать малый бизнес, а хочет переориентировать его с алкоголя на другие виды продуктов, рассказал сенатор Российской Федерации от Вологодской области Евгений Богомазов в пресс-центре НСН.
Депутаты всех пяти фракций Госдумы стали авторами законопроекта о запрете размещения алкомаркетов в жилых домах и ближе 100 метров от них. Положительный опыт Вологодской области, где жесткие антиалкогольные меры дали выраженный положительный эффект, убедили депутатов Госдумы в необходимости серьезных ограничений на размещение алкомаркетов в жилых районах.
«У нас на 1 марта осуществляло свою работу 610 точек, где реализовывалась алкогольная продукция, по всей области. На буквально вчерашний день, свежие цифры — 266 торговых объектов уже закрылось, из них 153 уже федеральных. Этот показатель здесь очень важен. Это не только прямое закрытие объекта торговли, но это еще и предложение регионального правительства и губернатора: “Уважаемые предприниматели, преобразуйте свой торговый объект из торговли алкоголем в более удобный и хороший для населения объект торговли, связанный с какими-то другими, качественно иными продуктами. Таким образом, у нас предусмотрен микрозайм для предпринимателей под 3% на три года до пяти миллионов рублей. Любой предприниматель может им воспользоваться при закрытии торговой точки, где реализовывался алкоголь и может сделать пекарню, кофейню, может быть небольшое кафе, паб или что-то еще. По крайней мере, эта возможность есть, и бизнес ей активно пользуется», — рассказал он.
Ранее в Вологодской области закрыли более 40% алкомаркетов, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин провел переговоры с королем Бахрейна
- Российские военные освободили Дылеевку в ДНР
- Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля
- Мэр Анапы Швец покинул должность
- В гостинице в Петербурге обнаружили схрон с боеприпасами
- Нидерланды выделят Киеву пакет военной помощи на 175 млн евро
- В Израиле обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня
- В Красногорске в пострадавшем от БПЛА доме выгорела квартира
- Зеленский отказался оставлять власть до конца конфликта на Украине
- ФСБ задержала планировавших подрыв газопровода в Бердянске диверсантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru