Продажу алкоголя в утренние часы запретили в Ленинградской области

Так, с 1 сентября 2025 года спиртное в регионе можно будет приобрести с 11:00 до 23:00, а не с 09:00 до 23:00.

Принятый документ разработали в соответствии с полномочиями, по которым российские субъекты могут самостоятельно ограничивать время розничной продажи алкоголя.

По словам инициаторов законопроекта, в регионе актуальна проблема «наливаек», находящихся на первых этажах жилых домов, что часто мешает проживанию жильцов.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в регионе закрылась треть точек продажи алкоголя, сообщает RT.

