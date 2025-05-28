Продажу алкоголя в утренние часы запретили в Ленинградской области

Закон, предусматривающий сокращение время продажи алкоголя в объектах общепита и магазинах (за исключением ресторанов), которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих территориях, приняли сразу в трех чтениях депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

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Так, с 1 сентября 2025 года спиртное в регионе можно будет приобрести с 11:00 до 23:00, а не с 09:00 до 23:00.

Принятый документ разработали в соответствии с полномочиями, по которым российские субъекты могут самостоятельно ограничивать время розничной продажи алкоголя.

По словам инициаторов законопроекта, в регионе актуальна проблема «наливаек», находящихся на первых этажах жилых домов, что часто мешает проживанию жильцов.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в регионе закрылась треть точек продажи алкоголя, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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