Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в результате стрельбы в ульяновском детском саду выплатят по одному миллиону рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Коробко.

Отмечается, что семье раненой воспитательницы будет выплачено 500 тысяч рублей.

Наказание за преступления против детей предложено ужесточить

При стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель.

Мужчина пришёл в сад во время тихого часа, при себе у него было ружьё «Иж-27», из которого и произвел выстрелы, после чего покончил с собой.


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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СтрельбаУльяновская ОбластьДетский Сад
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