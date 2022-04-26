Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей

При стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель.

Мужчина пришёл в сад во время тихого часа, при себе у него было ружьё «Иж-27», из которого и произвел выстрелы, после чего покончил с собой.



