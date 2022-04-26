Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в результате стрельбы в ульяновском детском саду выплатят по одному миллиону рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Коробко.
Отмечается, что семье раненой воспитательницы будет выплачено 500 тысяч рублей.
При стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель.
Мужчина пришёл в сад во время тихого часа, при себе у него было ружьё «Иж-27», из которого и произвел выстрелы, после чего покончил с собой.
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