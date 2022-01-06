Наказание за преступления против детей предложено ужесточить

С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем Instagram. Это произошло после убийства пятилетней девочки в Костроме. «В обществе должно формироваться четкое понимание, что есть черта, которую переходить нельзя», — заявила Львова-Белова.

Она сообщила, что попросила уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяну Быстрякову помочь с оказанием семье психологической, медицинской и материальной поддержки, а также выразила соболезнования родителям и родственникам ребенка.

Напомним, в Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве 5-летней девочки.

4 января ребенок вышел на улицу Северной Правды на прогулку, откуда девочку забрали двое мужчин. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города.

