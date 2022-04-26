При стрельбе в детсаду в Ульяновской области погибли дети
26 апреля 202213:06
Неизвестный мужчина застрелил двоих детей в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла в посёлке Вешкайма. Мужчина пришёл в сад во время тихого часа, при себе у него было ружьё «Иж-27», из которого он ранил двух сотрудниц, а затем застрелил двух детей, после чего застрелился сам.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 107 / сут.
Умерли
375 тыс.+176 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 899 / сут.
- При стрельбе в детсаду в Ульяновской области погибли дети
- В Афинах украинцы жестоко избили россиянку в день празднования Пасхи
- Мишустин назначил нового главу федерального фонда ОМС
- Пушилин: Силовики с «Азовстали» просят об эвакуации в Турцию
- Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэка»
- В Приднестровье сообщили о террористической атаке на воинскую часть близ Тирасполя
- В МИД пригрозили ответными мерами в случае расширения военных учений США и Японии
- Санду созвала заседание Совбеза из-за ситуации в Приднестровье
- Пять человек пострадали при взрыве гранаты в парке во Владимирской области
- Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации
26 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru