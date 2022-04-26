При стрельбе в детсаду в Ульяновской области погибли дети

Неизвестный мужчина застрелил двоих детей в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в посёлке Вешкайма. Мужчина пришёл в сад во время тихого часа, при себе у него было ружьё «Иж-27», из которого он ранил двух сотрудниц, а затем застрелил двух детей, после чего застрелился сам.

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ТЕГИ:ДетиДетский СадСтрельбаУльяновская Область
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