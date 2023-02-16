Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей

Родственники жертв теракта на Крымском мосту получат по 1 млн рублей. Об этом распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщают СМИ.

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Распоряжение главы правительство опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей в равных долях каждому члену семьи, сказано в документе.

Средства выделят МЧС из резервного фонда. Ведомство обязуется до 1 февраля 2024 года представить доклад кабмину.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Президент Владимир Путин возложил вину на спецслужбы Украины.

На единовременную выплату могут рассчитывать и семьи волонтеров, погибших в новых регионах. Документ размещен на интернет-портале правовой информации, пишет НСН.

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ФОТО: Telegram Хуснуллина
ТЕГИ:Крымский МостПравительство РоссииМихаил Мишустин
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