Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации на Украине

Необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции на Украине. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог».

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Он отметил, что ни одна семья участников спецоперации не должна остаться без помощи и поддержки. По словам Кириенко, все участники спецоперации являются героями.

Ранее ТАСС со ссылкой на российского лидера Владимира Путина сообщил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а наоборот, пытается их закончить, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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