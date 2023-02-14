Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации на Украине
Необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции на Украине. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог».
Он отметил, что ни одна семья участников спецоперации не должна остаться без помощи и поддержки. По словам Кириенко, все участники спецоперации являются героями.
Ранее ТАСС со ссылкой на российского лидера Владимира Путина сообщил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а наоборот, пытается их закончить, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- На Украине начали проверку «жесткой» мобилизации в Одессе
- Слуцкий отпустил однопартийцев с работы отметить День святого Валентина
- Великобритания решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за России
- Путин объяснил, почему Россия не исполняет решения ЕСПЧ
- Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации на Украине
- ФСБ будет получать сведения о пользователях сервиса Qiwi
- Экс-постпред США при ООН Никки Хейли объявила о выдвижении на пост президента
- Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть надежно защищены
- Синоптик предрек скачки атмосферного давления
- Минюст признал нежелательной организацией литовскую НПО «Форум свободной России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru