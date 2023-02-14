Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации на Украине

Он отметил, что ни одна семья участников спецоперации не должна остаться без помощи и поддержки. По словам Кириенко, все участники спецоперации являются героями.

Ранее ТАСС со ссылкой на российского лидера Владимира Путина сообщил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а наоборот, пытается их закончить, отмечает НСН.

