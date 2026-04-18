В Самарской области беспилотники атаковали промпредприятия
18 апреля 202609:44
Беспилотники противника атаковали предприятия в Самарской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев
«Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», - написал губернатор в своем канале в Мах.
По предварительной информации, никто не пострадал. Работают специалисты экстренных служб.
Ранее Федорищев сообщил о падении БПЛА в непосредственной близости от роддома в Новокуйбышевске. В здании были выбиты стекла.
