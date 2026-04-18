В Самарской области беспилотники атаковали промпредприятия

Беспилотники противника атаковали предприятия в Самарской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев

«Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», - написал губернатор в своем канале в Мах.

По предварительной информации, никто не пострадал. Работают специалисты экстренных служб.

Ранее Федорищев сообщил о падении БПЛА в непосредственной близости от роддома в Новокуйбышевске. В здании были выбиты стекла.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
