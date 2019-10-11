Семья Заворотнюк опровергла слухи о бессознательном состоянии актрисы

«Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!», - говорится, в частности, в сообщении под публикацией.

Также родственники актрисы попросили уважать чужие тяжелые жизненные ситуации и пристыдили журналистов, которые «охотятся» за родными актрисы.

Ранее НСН писала, что врачи поставили Анастасии Заворотнюк диагноз «рак мозга» ещё зимой. 9 октября сообщалось, что артистку перевели в частную клинику, где проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты.

