Семья Заворотнюк опровергла слухи о бессознательном состоянии актрисы
Распространившиеся в СМИ сообщения о бессознательном состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк семья актрисы назвала ложью. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Instagram артистки.
В публикации близкие актрисы разместили несколько скринов с кричащими заголовками прессы о резком ухудшении состояния Заворотнюк, в частности, о том, что актриса перестала реагировать на окружающих.
«Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!», - говорится, в частности, в сообщении под публикацией.
Также родственники актрисы попросили уважать чужие тяжелые жизненные ситуации и пристыдили журналистов, которые «охотятся» за родными актрисы.
Ранее НСН писала, что врачи поставили Анастасии Заворотнюк диагноз «рак мозга» ещё зимой. 9 октября сообщалось, что артистку перевели в частную клинику, где проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты.
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