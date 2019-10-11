Семья Заворотнюк опровергла слухи о бессознательном состоянии актрисы

11 октября 201921:19

Распространившиеся в СМИ сообщения о бессознательном состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк семья актрисы назвала ложью. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Instagram артистки.

В публикации близкие актрисы разместили несколько скринов с кричащими заголовками прессы о резком ухудшении состояния Заворотнюк, в частности, о том, что актриса перестала реагировать на окружающих.

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«Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!», - говорится, в частности, в сообщении под публикацией.

Также родственники актрисы попросили уважать чужие тяжелые жизненные ситуации и пристыдили журналистов, которые «охотятся» за родными актрисы.

Ранее НСН писала, что врачи поставили Анастасии Заворотнюк диагноз «рак мозга» ещё зимой. 9 октября сообщалось, что артистку перевели в частную клинику, где проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты.

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ФОТО: РИА Новости//Анна Сергеева
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