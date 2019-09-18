Выяснилось, когда у Заворотнюк диагностировали рак

Врачи поставили Анастасии Заворотнюк диагноз «рак мозга» ещё зимой. В этом признался друг актрисы, сообщает сайт KP.RU. Есть предположение, что причиной недуга стала поздняя беременность звезды сериала «Моя прекрасная няня». Болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которая предшествовала ей.

Несмотря на поставленный диагноз Анастасия не отказалась от съёмок. Однако весной во время поездки в Польшу ей стало плохо, и актриса попала в местную клинику. Потом Заворотнюк вернулась в Россию, где болезнь быстро прогрессировала.