Выяснилось, когда у Заворотнюк диагностировали рак
Врачи поставили Анастасии Заворотнюк диагноз «рак мозга» ещё зимой. В этом признался друг актрисы, сообщает сайт KP.RU. Есть предположение, что причиной недуга стала поздняя беременность звезды сериала «Моя прекрасная няня». Болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которая предшествовала ей.
Несмотря на поставленный диагноз Анастасия не отказалась от съёмок. Однако весной во время поездки в Польшу ей стало плохо, и актриса попала в местную клинику. Потом Заворотнюк вернулась в Россию, где болезнь быстро прогрессировала.
В связи с этим, супруг актрисы, фигурист Пёрт Чернышёв в июне прервал участие в ледовом шоу Татьяны Навки.
Как отмечает Ura.ru, деньги от друзей семья Заворотнюк не принимает по её просьбе, поскольку она старалась избежать жалости от людей. Широкой общественности о тяжёлом состоянии актрисы стало известно 13 сентября. Сейчас Анасатсия в коме, у нее развились пневмония и полиорганная недостаточность.
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