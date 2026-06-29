В Якутии ввели лимиты на продажу топлива на госзаправках

В частности, граждане смогут приобрести не более 30 литров бензина или 200 литров дизеля на одно транспортное средство. Отпуск топлива в переносную тару временно запрещён.

Отмечается, что под ограничение попали АЗС сети в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах, а также в Якутске.

Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков пояснил, что лимиты введены «для недопущения спекуляций и создания искусственного дефицита».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что запасы бензина в России сейчас составляют 1,7 млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

