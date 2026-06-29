В Якутии ввели лимиты на продажу топлива на госзаправках
Лимиты на продажу топлива ввели на АЗС сети «Саханефтегазсбыт», которая принадлежит правительству Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает РБК.
В частности, граждане смогут приобрести не более 30 литров бензина или 200 литров дизеля на одно транспортное средство. Отпуск топлива в переносную тару временно запрещён.
Отмечается, что под ограничение попали АЗС сети в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах, а также в Якутске.
Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков пояснил, что лимиты введены «для недопущения спекуляций и создания искусственного дефицита».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что запасы бензина в России сейчас составляют 1,7 млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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