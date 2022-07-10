Семья отравилась газом в Краснодаре

Это произошло в частном секторе на улице Димитрова. Пострадали мужчины 59 и 29 лет, 50-летняя женщина и 17-летняя девушка. Все они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее четыре человека, среди которых один ребенок, отравились угарным газом в Ставропольском крае. Пострадавшие были госпитализированы.

