Семья отравилась газом в Краснодаре

В Краснодаре семья из четырех человек отравилась газом в собственном доме, сообщает Telegram-канал «Краснодарский Край. Главное».

Под Белгородом три человека погибли из-за отравления угарным газом

Это произошло в частном секторе на улице Димитрова. Пострадали мужчины 59 и 29 лет, 50-летняя женщина и 17-летняя девушка. Все они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее четыре человека, среди которых один ребенок, отравились угарным газом в Ставропольском крае. Пострадавшие были госпитализированы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СемьяОтравления
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