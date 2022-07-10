Семья отравилась газом в Краснодаре
В Краснодаре семья из четырех человек отравилась газом в собственном доме, сообщает Telegram-канал «Краснодарский Край. Главное».
Это произошло в частном секторе на улице Димитрова. Пострадали мужчины 59 и 29 лет, 50-летняя женщина и 17-летняя девушка. Все они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.
На месте работают спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее четыре человека, среди которых один ребенок, отравились угарным газом в Ставропольском крае. Пострадавшие были госпитализированы.
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