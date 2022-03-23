Под Белгородом три человека погибли из-за отравления угарным газом
Три человека погибли из-за отравления угарным газом в многоквартирном доме в Старом Осколе под Белгородом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в настоящее время жителям дома опасность не угрожает. На месте работают экстренные службы.
Инцидент произошел в доме по улице Ленина. Погибли 47-летний мужчина, 45-летняя женщина и 17-летний подросток. Уточняется, что мама подростка находится в реанимации.
Для установления причин произошедшего будет проведена проверка газовых служб, управляющей компании, регионального министерства ЖКХ.
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