Под Белгородом три человека погибли из-за отравления угарным газом

Три человека погибли из-за отравления угарным газом в многоквартирном доме в Старом Осколе под Белгородом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в настоящее время жителям дома опасность не угрожает. На месте работают экстренные службы.

Инцидент произошел в доме по улице Ленина. Погибли 47-летний мужчина, 45-летняя женщина и 17-летний подросток. Уточняется, что мама подростка находится в реанимации.

Для установления причин произошедшего будет проведена проверка газовых служб, управляющей компании, регионального министерства ЖКХ.



