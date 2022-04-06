Четыре человека отравились угарным газом на Ставрополье
6 апреля 202201:19
Четыре человека, среди которых один ребенок, отравились угарным газом в Ставропольском крае, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Инцидент произошел в Минераловодском городском округе. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Выясняются подробности происшествия.
Ранее три человека погибли из-за отравления угарным газом в многоквартирном доме в Старом Осколе под Белгородом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru