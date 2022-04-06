Четыре человека отравились угарным газом на Ставрополье

Четыре человека, среди которых один ребенок, отравились угарным газом в Ставропольском крае, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

В Красноярском крае ведется проверка после отравления четырех человек угарным газом

Инцидент произошел в Минераловодском городском округе. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Выясняются подробности происшествия.

Ранее три человека погибли из-за отравления угарным газом в многоквартирном доме в Старом Осколе под Белгородом.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Ставропольский КрайОтравление
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