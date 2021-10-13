Лодка с туристами перевернулась у берегов Сахалина

Моторная лодка с пятью туристами на Cахалине у маяка Анива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

«После сообщения МЧС силами корабельного состава Пограничного управления пятеро граждан были обнаружены на мысе Анива. Подавали сигнал бедствия фонарем. Люди эвакуированы. Сегодня утром их доставили на берег», — отметили в управлении.

Спасенных осмотрел медик пограничного корабля, угрозы их жизни и здоровью нет.

Как отметили в Минтуризма Сахалинской области, маломерным судном владеет житель села Новиково Корсаковского района, не имеющий лицензии на морские перевозки. В ведомстве призвали местных жителей и туристов приобретать экскурсии и услуги по морской перевозке только у компаний и организаций, имеющих соответствующие лицензии и разрешения от контрольно-надзорных органов.

Ранее в Белом море затонуло частное маломерное судно «Фаворит», напоминает РИА ФАН. У находившегося в воде корабля образовалась пробоина, трюмы и часть отсеков оказались заполнены водой. По предварительной информации, на борту «Фаворита находились пять человек, известно о двух погибших, отмечает RT.

